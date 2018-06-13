Yemen'de Hudeyde kenti operasyonu

Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri Hudeyde kentinin güneybatısına havadan asker indirdi.

Yemen ordusuna bağlı Amalika Tugaylarından üst düzey bir yetkili, koalisyon güçlerinin kentin güneybatı sahiline havadan asker indirmesinin ardından Hudeyde havalimanına çok yaklaşıldığını söyledi.

İndirilen kuvvetlerin koalisyondaki hangi ülke askerlerinden oluştuğunu belirtmeyen yetkili, söz konusu kuvvetlerin kentin sahil şeridine konuşlandığını ve kente dönük operasyon için hazırlıklara başladığını belirtti.

Nehile bölgesinin Amalika Tugayları tarafından ele geçirildiği ve kentin havalimanının oldukça yakınında olduğu kaydedildi.

Bölgede bulunan AA muhabirlerinin edindiği bilgilere göre, 600 bin nüfuslu kenti teslim etmeyecekleri kesinleşen Husiler birliklerini askeri müdahalenin olduğu belirtilen güney kesimine doğru kaydırdı.

Öte yandan, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr, Yemen resmi haber ajansına (SABA) yaptığı açıklamada, "Husilere karşı zafer hiç engel tanımadan geliyor. Yemenlilerin 2013 ve 2014'te vardıkları birlik devleti diyalogları bu günkü krizden çıkışın tek güvencesidir." ifadelerini kullandı.

