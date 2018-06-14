Yemen'de Hudeyde kenti operasyonu

HUDEYDE (AA) - Yemen'de ordu güçleri ile Husiler arasında meydana gelen çatışmalarda 4 askerin öldüğü bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hudeyde kentinin kurtarılması için yürütülen operasyon kapsamında ordu birliklerinin kente bağlı Hays ilçesini ele geçirdiği belirtildi.

Husilerin Hays ilçesini geri almak için ordu güçlerine saldırdığı, çıkan çatışmada 4 askerin öldüğü, 10 askerin yaralandığı, birkaç askerin de Husilerce alıkonulduğu ifade edildi.

Saldırıda Husilerin ilçenin iki noktasını geri aldığı kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

