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Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışma: 40 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 03:02 | Son Güncelleme

Beyda'da yaşanan çatışmalarda 15 asker ile 25 Husi hayatını kaybetti

MARİB (AA) - Yemen'in El-Beyda kentinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 40 kişi öldü.

Yemen ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçlerinin Beyda'nın El-Melacim ilçesini Husilerden kurtarmak için başlattığı operasyon sırasında çıkan çatışmalarda 15 asker ile 25 Husinin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Açıklamada, hükümet güçlerinin bölgede ilerlemeyi başardığı ve Husilerin ikmal yolu üzerindeki stratejik bir noktada bulunan Affar'a 18 kilometre kadar yaklaştığı kaydedildi.

Husilerin yerleştirdiği mayınlardan bir bölümünün infilak etmesi sonucu ise askerlerden bazılarının yaralandığı aktarıldı ancak sayı verilmedi.

Beyda'da hükümet güçleriyle Husiler arasında haftalar önce başlayan çatışmalar sürüyor. Hükümet güçleri pek çok koldan kent merkezine ilerlemeye çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
el beyda Husiler Yemen

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