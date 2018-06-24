HABER

Yemen'de hükümet güçleri Taiz'de önemli mevzilerde kontrolü sağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 20:08 | Son Güncelleme

Yemen'de hükümet güçleri Taiz'de önemli mevzilerde kontrolü sağladı

ADEN (AA) - Yemen'de hükümet güçlerinin ülkenin güneyindeki Taiz kentinde önemli mevzilerde kontrolü sağladığı bildirildi.

Ordu güçlerinden Beşinci Destek Tugayı Sözcüsü Halid el-Huceyli AA muhabirine yaptığı açıklamada, birliklerinin,Taiz'in güneyinde Husi militanlarla çıkan şiddetli çatışmaların ardından stratejik öneme sahip Lahmar Dağı ile yakın tepelerde kontrolü sağladığını söyledi.

Husilerden onlarca kişinin öldüğünü ifade eden Huceyli, Lahmar Dağı'nın Taiz'in en büyük ikinci ilçesi Rahide'ye 3 kilometre uzaklıkta bulunduğunu aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren hükümete destek veriyor.

PARTNERDünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...Dünyanın en ilginç yeri! Ne yaptığını öğrenince...
Trakya'da seçim (6)Trakya'da seçim (6)
Mahir Ünal'ın sandığından Erdoğan ve AK Parti çıktıMahir Ünal'ın sandığından Erdoğan ve AK Parti çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hükümet güçleri Taiz Yemen

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika! Erzurum'da seçime kan bulaştı! İYİ Partili başkan hayatını kaybetti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

Son dakika: Suruç’ta havaya ateş açılarak durdurulan otomobilde 4 çuval oy pusulası ele geçti

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran milletvekili seçim sonuçları! İlk seçim sonuçları açıklandı! İşte ilk sonuçlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları! Son seçim sonuçları açıklandı! İşte son oranlar

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Cem Yılmaz oyunu kullandı esprileri patlattı

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

Fox TV canlı yayını: 24 Haziran seçim sonuçları canlı izle

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

İYİ Parti lideri Meral Akşener'den AA'nın verileri sonrası flaş çağrı!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Dünya basınının gözü Türkiye'de! Seçimlerin ilk sonuçlarını böyle değerlendirdiler!

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Fatih Portakal: Bizi bu fotoğrafla hatırlayın

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

İstanbul'da deprem! (Son depremler)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.