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"Yemen'de Husiler 814 kadını öldürdü"

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 02:00 | Son Güncelleme

Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker: - "Husiler, savaşın başladığı tarihten geçen mayıs ayına kadarki sürede 814 kadını öldürdü, 4 bin 179'unu yaraladı"

ADEN (AA) - Yemen'de Husilerin, savaşın başladığı tarihten bu yana 814 kadını öldürdüğü, 4 bin 179 kadını ise yaraladığı bildirildi.

Hükümete bağlı haber ajansı SABA'da yer alan bir habere göre, Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Cenevre'deki İsviçre Basın Kulübü'nde düzenlenen seminerde konuştu.

"Husiler, savaşın başladığı tarihten geçen mayıs ayına kadarki sürede 814 kadını öldürdü, 4 bin 179 kadını yaraladı." diyen Asker, Husilerin ayrıca kadınlara yönelik tehcir, gözaltı, saldırı, taciz, cinsel ve ahlaki şiddet uyguladığını belirtti.

Ayrıca Asker, İnsan Hakları İhlallerini Araştırma Komisyonu Üyesi ve aktivist Riham el-Bedr'in geçen şubat ayında Taiz'de, Husi keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü hatırlattı.

Bakan Muhammed Asker, Husilerin çocuklara yönelik ise "öldürme, sakat bırakma, zorla askere alma, kaçırma, okullara saldırma ve cinsel şiddet uygulama" gibi ihlaller işlediğini kaydetti.

Husilerin yerleştirdiği mayınlara da dikkati çeken Asker, bu mayınların çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğunu sözlerine ekledi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker

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