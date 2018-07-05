"Yemen'de Husiler 814 kadını öldürdü"

ADEN (AA) - Yemen'de Husilerin, savaşın başladığı tarihten bu yana 814 kadını öldürdüğü, 4 bin 179 kadını ise yaraladığı bildirildi.
Hükümete bağlı haber ajansı SABA'da yer alan bir habere göre, Yemen İnsan Hakları Bakanı Muhammed Asker, Cenevre'deki İsviçre Basın Kulübü'nde düzenlenen seminerde konuştu.
"Husiler, savaşın başladığı tarihten geçen mayıs ayına kadarki sürede 814 kadını öldürdü, 4 bin 179 kadını yaraladı." diyen Asker, Husilerin ayrıca kadınlara yönelik tehcir, gözaltı, saldırı, taciz, cinsel ve ahlaki şiddet uyguladığını belirtti.
Ayrıca Asker, İnsan Hakları İhlallerini Araştırma Komisyonu Üyesi ve aktivist Riham el-Bedr'in geçen şubat ayında Taiz'de, Husi keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü hatırlattı.
Bakan Muhammed Asker, Husilerin çocuklara yönelik ise "öldürme, sakat bırakma, zorla askere alma, kaçırma, okullara saldırma ve cinsel şiddet uygulama" gibi ihlaller işlediğini kaydetti.
Husilerin yerleştirdiği mayınlara da dikkati çeken Asker, bu mayınların çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğunu sözlerine ekledi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Yemen hükümetine destek veriyor.
TBMM'ye Lamborghini ile giden AK Parti'li Kenan Sofuoğlu'ndan aracına 'vergi ödemediği' iddialarına yanıt!
Eren Erdem'den cezaevinden çok sert mesaj: İnsanlık suçu
Sakarya'da 'pire için yorgan yakmak' atasözü gerçek oldu
Facebook Hello, Moves ve tbh uygulamalarını kapatıyor!
YSK'nın açıkladığı 24 Haziran seçim sonuçlarında AK Parti sürprizi
Sakarya’da fuhuş operasyonu! İkisi travesti olmak üzere çok sayıda hayat kadını...
Kötü haber geldi! Suriyeli muhalifler ile Rusya anlaşamadı!
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun 'Kurultay çağrısı yapmayacağım' açıklamasına yanıt verdi
ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan flaş Türkiye açıklaması
Her satırı vahşet! İlişkiye girerken öldürüp...
İran'da Instagram yasağı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum