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Yemen'de Husiler hapishane bastı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 10:00 | Son Güncelleme

Husiler Hudeyde kentinde mahkumları kendi cephelerine götürmek için hapishane bastı

ADEN (AA) - Yemen'in Hudeyde kentinde Husilerin mahkumları zorla kendi cephelerine götürmek için düzenledikleri hapishane baskınında bir mahkum başından vurularak hayatını kaybetti.

Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili AA muhabirine verdiği bilgiye göre, dün gece ülkenin batısındaki Hudeyde kentinin merkez hapishanesini basan silahlı Husi milisler mahkumları zorla cepheye götürmek istedi.

Husiler, saflarında savaşa katılma teklifine karşı çıkan mahkumlara baskı uyguladığı sırada yaşlı bir mahkumun başından vurularak hayatını kaybettiği bildirildi.

Silahlı baskında yoğun göz yaşartıcı gaz kullanıldığı ve çok sayıda mahkumun bundan etkilendiği belirtilirken, Husilerin ambulansların hapishaneye girişine izin vermediği öğrenildi.

Yemenli insan hakları aktivisti Huda es-Sarari, resmi Twitter hesabından verdiği bilgide, mahkumların savaşa hayır demelerinin ardından Hudeyde hapishanesinde yangın çıktığını ve içerideki mahkumların hayati tehlike içinde olduğunu söyledi.

Husilerin bir süredir, öğrencileri, memurları ve toplumun çeşitli kesimlerini cephelerinde savaştırmak için zor kullandığı biliniyor.

Yemen hükümet güçleri ile Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap koalisyon güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nda kontrolü sağlarken, Hudeyde Limanı'nın henüz Husilerin elinde olduğu aktarılıyor.

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Hapisane baskını Husiler iç savaş Yemen

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