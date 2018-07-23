Yemen'de Husiler havan topuyla saldırdı: 2 ölü

HUDEYDE (AA) - Yemen'de Husilerin Hudeyde'de düzenlediği saldırıda bir çocuk 2 kişinin öldüğü, 7'sinin yaralandığı belirtildi.
Hükümete bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husilerin kentin doğusundaki mevzilerinden attığı havan topu, Beni Baker Mahallesi'ndeki bir su kuyusu yakınlarına düştü. Saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.
Öte yandan, hükümete bağlı Amalika (Devler) Güçleri ile Husiler arasında Et-Tuhayta ilçesinde çatışmaların yeniden başladığı kaydedildi.
Hükümet güçleri, temmuz ayı başlarında Tuhayta'da kontrolü sağlamış, dün de Es-Suveyk ve el-Meğres bölgelerinde operasyon başlatmıştı.
Hükümet güçleri 13 Haziran'dan beri koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ile Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Hudeyde Limanı'nın kontrolünü sağlamak için askeri operasyonlar düzenliyor.
KKTC'de filmlere konu olacak olay! Eskortun evini karıştırınca...
İstanbul Şişli'de bir kadın oğlundan şüphelendi, takip etti! Görünce inanamadı
İran'dan ABD'ye tehdit gibi sözler: Pişman olursunuz
İYİ Parti Çanakkale İl Başkanlığı'ndaki görüntü şoke etti!
Meral Akşener istifa etti mi? Akşener'den son dakika açıklaması: Kurultayda aday olmayacağım
Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı
'Meral Akşener istifa etti' iddiasının ardından İYİ Parti'den olağanüstü kongre kararı
Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'a suikast girişimi! Havalimanında bomba patladı
Kolu alçıda olan aday KPSS'ye giremedi
KPSS’de bugün büyük heyecan! 1 milyon 675 bin aday ter dökecek
Uyarılar işe yaradı: WhatsApp kısıtlanıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum