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Yemen'de Husiler havan topuyla saldırdı: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 00:38 | Son Güncelleme

Yemen'de Husiler havan topuyla saldırdı: 2 ölü

HUDEYDE (AA) - Yemen'de Husilerin Hudeyde'de düzenlediği saldırıda bir çocuk 2 kişinin öldüğü, 7'sinin yaralandığı belirtildi.

Hükümete bağlı askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husilerin kentin doğusundaki mevzilerinden attığı havan topu, Beni Baker Mahallesi'ndeki bir su kuyusu yakınlarına düştü. Saldırıda biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

Öte yandan, hükümete bağlı Amalika (Devler) Güçleri ile Husiler arasında Et-Tuhayta ilçesinde çatışmaların yeniden başladığı kaydedildi.

Hükümet güçleri, temmuz ayı başlarında Tuhayta'da kontrolü sağlamış, dün de Es-Suveyk ve el-Meğres bölgelerinde operasyon başlatmıştı.

Hükümet güçleri 13 Haziran'dan beri koalisyon güçlerinin desteğiyle Hudeyde kenti ile Kızıldeniz kıyısındaki stratejik Hudeyde Limanı'nın kontrolünü sağlamak için askeri operasyonlar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Husiler

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