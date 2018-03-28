Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında esir takası

MARİB (AA) - Yemen'de Husiler tarafından alıkonulan meşru hükümet güçlerinden 9 kişinin serbest bırakıldığı bildirildi.
Husilerin kontrolündeki SABA haber ajansına göre, Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir takası yapıldı.
Haberde, meşru hükümete bağlı Halk Direniş Güçleri'nden 9 kişinin esir takası sonucu Marib vilayetinde ordu birliklerine teslim edildiği belirtildi.
Serbest bırakılanların isimlerine de yer verilen haberde, karşılığında teslim alınan Husilere bağlı Halk Komitelerine bağlı kişiler hakkında bilgi verilmedi.
Esir takasına ilişkin hükümet ya da Halk Direniş Güçleri'nden henüz bir açıklama yapılmadı.
Yemen'de daha önce de meşru hükümet ile Husiler arasında birçok kez esir takası yapıldığı biliniyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.
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