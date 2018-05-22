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Yemen'de Husiler sivillere saldırdı: 5 ölü, 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 05:54 | Son Güncelleme

Yemen'de Husiler sivillere saldırdı: 5 ölü, 20 yaralı

MARİB (AA) - Yemen'in doğusundaki Marib ilinde Husilerin düzenlediği bombalı saldırıda 5 sivilin yaşamını yitirdiği, 20 sivilin yaralandığı bildirildi.

Marib Emniyet Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Husi militanlar tarafından ilin batısındaki Sarvah ilçesinden atılan katyuşa füzesi sivil halkın yoğun olduğu bir mahalleyi hedef aldı.

Bombalı saldırıda sivillerden 5'i hayatını kaybetti, 20'si yaralandı. Yetkililer ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyor.

Husiler, Sarvah ilçesinde, Marib'in batısına bakan Heyelan Dağı'nın kontrolünü elinde bulunduruyor. Silahlı milisler bu bölgeden sık sık sivil yerleşim yerleri ve askeri alanlara saldırılar düzenliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Mart 2015'ten beri meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husi Marib sivil Yemen

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