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Yemen'de Husiler yerleşim yerlerini hedef aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 23:00 | Son Güncelleme

Husilerin ülkenin kuzeyinde düzenlediği hava saldırısında 3'ü kadın, 2'si çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi

MARİB (AA) - Yemen'in Husilerin ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetinde düzenlediği hava saldırısında 3'ü kadın, 2'si çocuk 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Cevf İnsan Hakları Bürosu Müdürü Abdulhadi el-Assar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin, düzenlediği hava saldırısında, Cevf'in merkezi Hazm kentinde sığınmacılara ait yerleşim alanlarını hedef aldığını ifade etti.

Assar, saldırıda, 3'ü kadın, 2'si çocuk 5 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Assar, uluslararası toplumdan, işlenen bu suçların önüne geçmesini ve Husileri, tüm insani ve uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri ihlal eden bir terör örgütü olarak sınıflandırılmasını istedi.

Cevf'in merkezi ile doğu ilçelerinin çoğunda kontrol Yemen hükümet güçleri, vilayetin batı, orta ve kuzeyindeki ilçelerin denetimi de Husilerin elinde bulunuyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cevf Husiler Yemen

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