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Yemen'de Husilerden 4 kişiye idam cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 03:10 | Son Güncelleme

Husilere bağlı sözde mahkeme, "casusluk" suçlamasıyla 4 Yemenliyi idam cezasına çarptırdı

SANA (AA) -Yemen'de Husilerin kontrolü altındaki sözde mahkemenin, "casusluk" suçlamasıyla 4 Yemen vatandaşına idam cezası verdiği bildirildi.

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan habere göre, başkent Sana'da Husilere bağlı sözde Asliye Ceza Mahkemesi, "Husilerin mevzileri ve silah depolarıyla ilgili koalisyon güçlerine bilgi sızdırmak" suçlamasıyla 4 Yemenliye idam cezası verdi.

Mahkumların çoğunun Sada vilayetinden olduğu ifade edildi.

Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.

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4 Yemen vatandaşı Husiler idam Yemen

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