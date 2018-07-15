Yemen'de Husilerden 4 kişiye idam cezası

SANA (AA) -Yemen'de Husilerin kontrolü altındaki sözde mahkemenin, "casusluk" suçlamasıyla 4 Yemen vatandaşına idam cezası verdiği bildirildi.
Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan habere göre, başkent Sana'da Husilere bağlı sözde Asliye Ceza Mahkemesi, "Husilerin mevzileri ve silah depolarıyla ilgili koalisyon güçlerine bilgi sızdırmak" suçlamasıyla 4 Yemenliye idam cezası verdi.
Mahkumların çoğunun Sada vilayetinden olduğu ifade edildi.
Karara temyiz yolunun açık olduğu belirtildi.
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