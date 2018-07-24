Yemen'de Husilerden El-Muha Limanı'na saldırı

TAİZ (AA) - Yemen'de Husilerin ülkenin batısındaki El-Muha Limanı'na saldırı düzenlediği belirtildi.
Hükümet güçlerine bağlı kaynaklardan alınan bilgiye göre Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesinde yer alan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) askeri üs olarak kullandığı Muha Limanı'na saldırdı.
Saldırı sonrası BAE ve hükümet güçleri ile Husiler arasında ağır silahların kullanıldığı çatışmalar yaşandı. Saldırıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.
Husilerin dün sabah da limanı iki roketle hedef aldığı ve bölgede şiddetli patlamaların yaşandığı kaydedildi.
Öte yandan, Husilere ait El-Mesire kanalında, Muha Limanı'nda konuşlanan güçlere yönelik saldırının hedefine ulaştığı ve "işgalci güçlerin" (koalisyon güçleri) can ve mal kaybı yaşadığı iddia edildi.
İdari olarak Taiz'e bağlı olan Muha ilçesindeki liman, BAE güçleri tarafından geçen yılın başından bu yana askeri üs olarak kullanıyor.
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