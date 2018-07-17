Yemen'de Husiler'den Taiz'e topçu saldırısı

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz vilayetinde bir süredir yaşanan sükunet, Husilerin kentteki iskan bölgelerini topçu ateşine tutmasıyla bozuldu.
Yerel güvenlik kaynaklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, Yemen'de İran destekli Husilerin Taiz vilayetini topçu ateşine tutmaları sonucu ayni aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.
Kentin kuzeyinden yapılan topçu ateşinin Sıyne semtinde bir eve isabet ettiği belirtildi.
Yemen hükümet güçleri ve onlara bağlı silahlı milisler, kentin büyük bir kesimini elinde bulunduruyor. Husiler yaklaşık 3 yıldır kenti abluka altında tutuyor. Taiz ve çevresinde kente hakimiyet ve ablukayı kırmak şeklinde süren askeri operasyonlar sonucu hükümet güçleri ablukayı güneybatı yönünden delmeyi başarmıştı.
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