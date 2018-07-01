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Yemen'de Husiler'den yerleşim bölgesine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 23:10 | Son Güncelleme

Taiz'de Husilerin düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü, 3 sivil yaralandı

TAİZ (AA) - Yemen'in güneybatısındaki Taiz kentinde Husilerin düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Taiz kentinin doğusunda konuşlanmış Husiler, El-Muhafaza Mahallesi'nde bir evi topçu saldırısıyla hedef aldı.

Söz konusu saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiği, aralarında çocukların da olduğu 3 kişinin yaralandığı ifade edilirken, kurbanların çoğunun aynı aileden olduğu aktarıldı.

Öte yandan Taiz'in güneyinde ordu birlikleri ile Husiler arasında meydana gelen çatışmada bir Husi komutan öldü.

Özel kuvvetlerden 5'inci Destek Tugayı Sözcüsü Halid el-Huceyli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taiz'in güneyinde hükümete bağlı birliklerinin denetimi altındaki El-Havamira bölgesinde ordu güçleri ile Husiler arasında çatışma yaşandığını belirtti.

Huceyli, çatışmada Husilere bağlı Velid es-Sufi isimli meydan komutanının öldürüldüğünü söyledi.

Bölgede yaşanan çatışmalarda onlarca kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığına işaret eden Huceyli, yüzlerce ailenin benzeri saldırılar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldığını duyurdu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husi Taiz Yemen

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