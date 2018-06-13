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Yemen'de Husilere karşı Hudeyde'de kapsamlı operasyon başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:20 | Son Güncelleme

Yemen'de Husilere karşı Hudeyde'de kapsamlı operasyon başlatıldı

HUDEYDE (AA) - Yemen'de hükümet güçleri ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası kurum çalışanlarının kentten ayrılmasının ardından Husilerin elindeki Hudeyde kentine yönelik kapsamlı operasyon başlattığı bildirildi.

Yemen ordusundaki Amalika (Devler) Güçleri 2. Tugay Sözcüsü Abdullah Abdulmecid eş-Şabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hudeyde kenti ve limanını geri alma operasyonunun şehrin güney girişine koalisyon güçleri tarafından düzenlenen yoğun hava saldırılarıyla başladığını belirti.

Koalisyon uçaklarının Nehile, Şecire, Kadbe ve Musalli bölgelerinde Husilere ait mevzileri bombaladığını aktaran Şabi, ordu güçlerinin de kentin kuzeyine doğru ilerlediğini ifade etti.

Şabi ayrıca ordu birliklerinin kentin girişinde önemli mevzileri kontrol altına aldığını kaydetti.

- Husilerden onlarca kişi teslim oldu

Bu arada yerel kaynaklar operasyonun başlamasının ardından Husilerden onlarca kişinin ordu güçlerine teslim olduğunu, yoğun hava saldırıları nedeniyle ölü ve yaralılar bulunduğunu aktardı.

Şehirde şiddetli patlama sesleri duyulduğu, uçakların kentin üzerinde yoğun olarak uçuş yaptığı ifade edildi.

- Husilerden koalisyona ait savaş gemisine füze saldırısı

Öte yandan Husilere ait "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde Husi deniz güçlerinin, Hudeyde sahili açıklarında koalisyona ait bir savaş gemisine 2 füze attığı ve geminin alev aldığı iddia edildi.

Haberde ayrıca söz konusu füze saldırısının ardından diğer savaş gemilerinin geri çekildiği belirtildi.

Koalisyon güçlerinden ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Aralarında yabancıların da bulunduğu BM ve uluslararası kurum çalışanlarının çoğunun bu sabah Husilerin kontrolündeki Hudeyde limanını kullanarak kentten ayrıldığı bildirilmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon içinde yer alan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Hudeyde'de bulanan BM'ye bağlı örgüt ve partnerlerinin kenti terk etmesi için 3 gün süre tanıdığını açıklamış ve bu süre dün gece itibariyle sona ermişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Husiler Yemen

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