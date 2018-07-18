Yemen'de Husilerin topçu ateşinde 7 sivil öldü

HUDEYDE (AA) - İran destekli Husilerin Yemen'in batısındaki Hudeyde ilinde bir köye top atışıyla düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti.

El-Huha Devlet Hastanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, Husilerin Hudeyde ilinin güneyinde bir köyü topçu ateşine tutmaları sonucu aralarında kadın ve çocukların da olduğu 7 sivil öldü, 2 kişi yaralandı.

Öte yandan, hükümet güçleri ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçakları, Husilerin Hudeyde ilinin güneyindeki Et-Tahita kentine düzenlediği saldırıyı püskürttü.

Yemen ordusuna ait 26sepnews.net sitesinin haberine göre, kentin güneyinde taraflar arasındaki çatışmalar yeniden şiddetlendi.

Orduya bağlı Amalika sancaklarından oluşan birlikler, koalisyon güçlerine ait Apache tipi helikopterlerin desteğiyle Tahita'nın 3 kilometre güneydoğusunda yer alan Karime ve Muselleb köylerindeki Husilere karşı saldırı başlattı.

Saldırıda çok sayıda Husi militanın öldüğü ya da yaralandığı, onlarca militanın da teslim olduğu aktarıldı