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Yemen'de Husilerle çatışan 19 asker öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 06:03 | Son Güncelleme

Yemen'de Husilerle çatışan 19 asker öldü

ADEN - Yemen'in El-Hudeyde ilinde yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında çıkan çatışmada 19 askerin öldüğü bildirildi.

Aden ilindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Husiler ile çıkan çatışmaların ardından hayatını kaybeden 19 askerin cesetleri ile çok sayıda yaralı, Şeyh Osman ilçesindeki Alman Hastanesine getirildi.

Başbakan Ahmed bin Dağr, önceki gün, ülkenin önemli liman kentlerinden El-Hudeyde'yi Husilerden kurtararak yeni bir zafer elde etmek üzere olduklarını belirterek, Husilerin 2014'ten beri kontrolünde tuttuğu Hudeyde'nin kurtarılmasının ardından operasyonlara başkent Sana, Taiz, İbb, Mahvit vilayetleri ve diğer bölgelerle devam edileceğini söylemişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen toprakları, yaklaşık 3 yıldır Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Yemen

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