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Yemen'de İHA düşürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 14:29 | Son Güncelleme

Aden kentinde koalisyon güçlerini hedef almaya çalışan İHA düşürüldü

ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de koalisyon güçlerini hedef almaya çalışan insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Suudi Arabistan'a ait Al Arabiya televizyonunun haberine göre, Yemen'in güneyindeki Aden kentinde bulunan Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait karargahı hedef almaya çalışan İHA düşürüldü.

Söz konusu İHA'nın, uzun süredir hükümet güçlerine karşı savaşan Husilere ait olduğu tahmin edilirken, konuyla ilgili koalisyon güçlerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu arada Husilerin el-Mesire kanalı, İHA ile Aden'in El-Berika bölgesinde yer alan koalisyon güçlerinin karargahının hedef alındığını duyurdu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aden İHA Koalisyon Güçleri Yemen

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