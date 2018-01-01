Yemen'de İHA saldırısı: 2 ölü

BEYDA (AA) - Yemen'in Beyda ilinde ABD'ye ait olduğu öne sürülen insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Beyda vilayetine bağlı Karişiye ilçesinin Kayfe bölgesinde meşru hükümet yanlısı Halk Direniş Güçleri'nin bulunduğu noktaya ABD'ye ait olduğu tahmin edilen İHA ile hava saldırısı düzenlendi.
Söz konusu saldırıda, Husilerin bölgede ilerlemesine karşı koymak üzere hükümet saflarında savaşan Halk Direniş Güçleri mensubu 2 kişi yaşamını yitirdi.
ABD, son dönemde Yemen'in Şebve, Ebyen ve Beyda illerinde bulunan El-Kaide hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenliyor.
(AA)
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