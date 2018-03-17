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Yemen'de İhtiyat Kuvvetlerine yeni başkan

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 21:33 | Son Güncelleme

Cumurbaşkanı Hadi çıkardığı kararnameyle İhtiyat Kuvvetleri başkanlığına Salih'in üvey kardeşi Himyeri'yi getirdi

MARİB (AA) - Yemen'de eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in üvey kardeşi Tümgeneral Ali Salih Affaş el-Himyeri'nin İhtiyat Kuvvetleri başkanlığına atandığı belirtildi.

Yemen haber ajansı Saba'ya göre, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, çıkardığı kararnameyle Himyeri'yi İhtiyat Kuvvetleri Başkanlığı'na atadı.

İhtiyat Kuvvetleri, Salih döneminde Cumhuriyet Muhafızları olarak anılıyordu ve başında Salih'in oğlu Ahmed Salih bulunuyordu. Cumhuriyet Muhafızları, Salih döneminde askeri eğitim ve silahlanma bakımından önemli avantajlara sahipti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdurabbu Mansur El Hadi Ali Abdullah Salih

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