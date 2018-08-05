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Yemen'de iki ayda 273 sivil hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 00:18 | Son Güncelleme

Yemen'de iki ayda 273 sivil hayatını kaybetti

ADEN (AA) - Yemen'de mayıs ve haziran ayında çatışmalarda 273 sivil hayatını kaybetti.

Cenevre merkezli SAM İnsan Hakları Örgütünün yayımladığı raporda, "Mayıs ve haziran ayında ülkede devam eden çatışmalar sırasında 273 sivil hayatını kaybetti." ifadesine yer verildi.

Raporda, "Hayatını kaybedenlerden 41'inin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında, 70'inin Husiler tarafından, 85'inin kimliği belirsiz kişilerce açılan ateş sonucu, 52'sinin adli suçlardan, 19'unun mayınların infilak etmesi sonucu, 4'ünün Husilere ait hapishanelerde yapılan işkenceden, 2'sinin de hükümet destekli güçler tarafından öldürüldüğü" belirtildi.

Raporda ayrıca, söz konusu sürede 58'i çocuk, 29'u kadın olmak üzere toplam 290 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aden çatışmalar Yemen

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