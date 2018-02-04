Yemen'de Islah Partisi, Nobel ödüllü Kerman'ın parti üyeliğini düşürdü

SANA (AA) - Nobel ödüllü Yemenli aktivist Tevekkül Kerman'ın, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerini eleştirdiği için üyesi olduğu Islah Partisi üyeliğinden düşürüldüğü bildirildi.

Partinin El-Islah Net sitesinde yer alan Islah Partisi Genel Sekreterliğinin açıklamasında, "Islah Partisinin tutum ve eğilimlerini, Yüksek Kurul, Genel Sekreterlik ve Sözcü başta olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar ifade eder. Medyada yer alan herhangi bir açıklama, sözün sahibini bağlar." ifadesine yer verildi.

"Kerman'ın söz konusu açıklamaları, Islah Partisini, tutum, vizyon ve eğilimlerini bağlamaz. Partinin tutumlarına aykırıdır." denilen açıklamada, Yemenli aktivistin, parti iç tüzüğü gereği parti üyeliğinden düşürüldüğü belirtildi.

Bu arada Kerman da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Yemen'de meşruiyeti ve siyasi partileri rehin alarak kararlarına hükmettiğini belirtti.

Islah Partisi Genel Sekreterliğine işaret eden Kerman, "Riyad yönetimi ve Abu Dabi şeyhlerinin köle ve tutsakları. Siz Islah Partisini temsil etmiyorsunuz. Partinin iç tüzüğünde Islah üyelerinin, Riyad'a bağlı, Abu Dabi'ye köle olması şartı yok." ifadesini kullandı.

Kerman, cuma günü de Suudi Arabistan-BAE koalisyonunun, Sana'da Husilerin yaptığı darbeyi kullanarak, Yemen'e yönelik en çirkin işgal ve nüfuzu gerçekleştirdiklerini kaydetmişti.