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Yemen'de Islah Partisi yöneticisine suikast girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 13:58 | Son Güncelleme

Yemen'de Islah Partisi yöneticisine suikast girişimi

ADEN (AA) - Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi yöneticilerinden Sadık Ahmed'in düzenlenen suikasttan yaralı kurtulduğu bildirildi.

Partiye ait "Al-Sahwah.net" sosyal paylaşım sitesinin haberine göre, bir araç ve minibüsteki kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Aden'in El-Gulvah ilçesinde iş yerine gitmekte olan Ahmed'e ateş açtı.

Ahmed'in açılan ateş sonucu göğsünden vurulduğu saldırıda ayrıca beraberindeki bir kişi de ağır yaralandı.

Yaralılar, tedavi için hastaneye nakledilirken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Yemen'in geçici başkenti Aden'de Islah Partisi yöneticilerine yönelik daha önce de suikastlar gerçekleştirilmişti.

Ülkenin en büyük partilerinden Islah, Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin ardından 1990'da İslami arka plana sahip bir parti olarak kurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ıslah Kardeşler Müslüman suikast Yemen

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