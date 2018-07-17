Yemen'de Islah Partisi yöneticisine suikast girişimi

ADEN (AA) - Yemen'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na (İhvan) yakınlığıyla bilinen Islah Partisi yöneticilerinden Sadık Ahmed'in düzenlenen suikasttan yaralı kurtulduğu bildirildi.
Partiye ait "Al-Sahwah.net" sosyal paylaşım sitesinin haberine göre, bir araç ve minibüsteki kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, Aden'in El-Gulvah ilçesinde iş yerine gitmekte olan Ahmed'e ateş açtı.
Ahmed'in açılan ateş sonucu göğsünden vurulduğu saldırıda ayrıca beraberindeki bir kişi de ağır yaralandı.
Yaralılar, tedavi için hastaneye nakledilirken, saldırganlar olay yerinden kaçtı.
Yemen'in geçici başkenti Aden'de Islah Partisi yöneticilerine yönelik daha önce de suikastlar gerçekleştirilmişti.
Ülkenin en büyük partilerinden Islah, Kuzey ve Güney Yemen'in birleşmesinin ardından 1990'da İslami arka plana sahip bir parti olarak kurulmuştu.
Son dakika! 13 ilde operasyon: Çok sayıda asker gözaltına alınıyor
Baldızına dehşeti yaşattı! Gizli kamera ele verdi
Öğrencisiyle seks yapmıştı, dava sürecinde bir sürpriz yaşandı
Şok iddia! 'Muharrem Bey 24 Haziran gecesi donmuş bir şekilde kaldı'
Zincirlendi, kelepçelendi, kaçıran adamı kendine aşık etti
CHP'de işler karıştı! Çarpıcı yorum: Kemal Kılıçdaroğlu büyük hüsran yaşayacak
Kaçıran kişiyi kendine aşık edip elinden kurtulmuş!
Adnan Oktar örgütünde kediciklerin görevi şaşırttı
Gelini almaya kayıkla geldi! Görenler şaşkına döndü
Bodrum’da alevli gece! Mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı
En çok arıza yapan akıllı telefonlar belli oldu! Liste oldukça şaşırtıcı…
Apple’dan sonra Samsung da zam yaptı! İşte yeni fiyatlar…
Okuyucu Yorumları 0 yorum