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Yemen'de kabile reisinin evine bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 04:55 | Son Güncelleme

Yemen'de kabile reisinin evine bombalı saldırı

MARİB (AA) - Yemen'de Husilerin, kontrol altında tuttukları İb ilinde bir kabile reisinin evine bombalı saldırı düzenlediği bildirildi.

Orduya ait "September Net" internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Husi militanlar, İb ilinin doğusunda Sadık el-Kadı isimli kabile reisinin evine henüz belirlenemeyen nedenle saldırı düzenledi.

Husiler ile kabile reisinin yakınları arasında çıkan olaylarda 7 Husinin öldüğü ve yaralananlar olduğu bilgisi paylaşıldı.

Arbedenin ardından Husi militanların, kabile resinin eşi, çocukları ve beraberindekilerin terk ettiği eve bombalı saldırı düzenlediği belirtildi.

Haberde saldırının nedenine ilişkin bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler İb Yemen

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