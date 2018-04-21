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Yemen'de Kızılhaç ekibine silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:10 | Son Güncelleme

Kızılhaç ekibine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

TAİZ (AA) - Yemen'in Taiz vilayetinde Uluslararası Kızılhaç Komitesinin bulunduğu araca düzenlenen silahlı saldırıda bir Kızılhaç görevlisinin öldüğü bildirildi.

AA muhabirinin bölgedeki sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Taiz'in Dabab bölgesinde Kızılhaç ekibine ait seyir halindeki bir araca kimliği meçhul kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda sağlık ekibindeki Hanna Lahud hayatını kaybetti.

Kaynak, öldürülen Kızılhaç görevlisi Lahud'un Lübnan vatandaşı olduğunu kaydetti. Ayrıca Yemen Kızılhaç Sözcüsü Adnan Hazzam, Dabab bölgesinde düzenlenen saldırıda Uluslararası Kızılhaç Komitesinden bir kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı.

Husiler, büyük bir kısmı hükümet güçlerinin kontrolünde olan Taiz kentini, yaklaşık üç senedir kuşatma altında tutuyor. Hükümet güçleri, Ağustos 2016'da kentteki ablukayı güneybatı yönünde kısmi olarak kırmayı başarmıştı.

Ülkenin meşru yönetimi olarak kabul edilen hükümete bağlı güvenlik kuvvetlerinin Taiz'in büyük bir bölümünü elinde tuttuğu, ancak kentin giriş çıkışlarının Husilerin kontrolünde olduğu belirtiliyor.

Başkent Sana'yı Eylül 2014'te işgal eden İran destekli Husi güçleri, ülkenin birçok kentini kontrolü altına almıştı. Ülkedeki hükümete bağlı güvenlik güçleri ve Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri, İran destekli Husiler'in elinden bu bölgeleri almak için savaşıyor.

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Hanna Lahud Kızılhaç sağlık ekipleri silahlı saldırı Taiz vilayeti Yemen

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