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Yemen'de koalisyon güçleri 'yanlışlıkla' sivilleri vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 23:48 | Son Güncelleme

Ülkede, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Hudeyde kentinde düzenlenen "hatalı" saldırı sonucu 9 sivil öldü, 11'i yaralandı

HUDEYDE (AA) - Yemen'de, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri tarafından Hudeyde kentinde düzenlenen "hatalı" saldırıda 9 sivilin hayatını kaybettiği, 11 sivilin yaralandığı bildirildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyon güçlerine mensup uçaklar, kentin Cerrahi ilçesinin kuzeyinde bulunan Husilere ait kontrol noktası yakınlarındaki sığınmacı sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldı. Saldırıda 9 sivilin yaşamını yitirdiği, 11'inin ise yaralandığı kaydedildi.

Saldırıda Husi militanların bulunduğu kontrol noktasının hedeflendiği ancak "yanlışlıkla" yakınlarındaki sığınmacı sivilleri taşıyan aracın vurulduğu belirtildi.

Ayrıca Husi militanlarının sivilleri taşıyan otobüs ve araçları kullanması nedeniyle hükümet güçleri ile koalisyon güçlerinin ayrım yapmakta zorlandığı aktarıldı.

Koalisyon güçlerinden ise olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hükümet güçleri, Hudeyde kenti ve limanını Husilerden almak için 13 Haziran'da koalisyon güçlerinin desteğiyle operasyona başlamıştı. Bu kapsamda ilerleyişini sürdüren hükümet güçleri, 19 Haziran'da Hudeyde Uluslararası Havalimanı'nın tamamında kontrolü sağlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Suudi Arabistan Yemen

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