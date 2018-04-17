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Yemen'de koalisyon uçakları Husilere ait silah deposunu vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

Yemen'de koalisyon uçakları Husilere ait silah deposunu vurdu

TAİZ (AA) - Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona bağlı savaş uçaklarının Taiz kentinde Husilere ait silah deposunu bombaladığı bildirildi.

Yemen ordusunun Taiz'deki komutanlarından Albay Hamid Halidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koalisyon uçaklarının, Kemeb ilçesinde Husilere ait mevzilere 5 hava saldırısı düzenlediğini, saldırıda bir silah deposu ile silahlı militanları taşıyan araçların hedef alındığını belirtti.

Halidi, bombalamanın ardından silah deposunda art arda patlamalar meydana geldiğini aktardı. Saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğunu kaydeden Hamidi, daha fazla ayrıntı vermedi.

Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Taiz Yemen

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