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Yemen'de koalisyondan Hudeyde'ye kapsamlı operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 12:03 | Son Güncelleme

Yemen'de koalisyondan Hudeyde'ye kapsamlı operasyon

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Yemen'de Husilerin kontrolünde bulunan Hudeyde vilayetine yönelik geniş çaplı operasyon başlattığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, koalisyon güçleri 3 yılı aşkın süredir Husilerin kontrolünde bulunan Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetine yönelik kapsamlı operasyon başlattı..

Koalisyon güçlerinin Batı Yemen Komutanı Abdusselam eş-Şuhhi'ye dayandırılan haberde, "koalisyonun kara, deniz ve hava desteği sağladığı operasyona, Yemen hükümet güçleri ile koalisyon bünyesinde savaşan Sudan birliklerinin katıldığı" aktarıldı.

Haberde ayrıca, Taiz vilayetinde ve diğer bölgelerde birden çok cepheden Husilere karşı harekete geçildiği ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen, yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hudeyde Suudi Arabistan Yemen

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