Yemen'de koleraya karşı aşı kampanyası

SANA (AA) - Yemen'in İbb ve Hudeyde kentlerinde koleraya karşı aşı kampanyası başlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İbb kentinin Hazm el-Udeyn ilçesi ve Hudeyde'nin El-Hali ve El-Meravia ilçelerinde koleraya karşı aşı kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Yemen'deki sağlık yetkilileri tarafından yürütülen kampanyanın, Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), DSÖ, Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından desteklendiği ifade edildi.

DSÖ, koleranın hala Yemen'de milyonları tehdit ettiğini açıklamıştı.

UNICEF, Yemen'de son 13 ayda kolera nedeniyle ölümlerin 2 bin 300'ü aştığı, aynı süre zarfında kolera şüphesi taşıyan vakaların ise 1 milyon 118 bini aştığı bilgisini paylaşmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

