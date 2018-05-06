Yemen'de kolerayla mücadele

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) uzun süredir iç savaşın devam ettiği Yemen'in geçici başkenti konumundaki Aden vilayetinde koleraya karşı aşı kampanyası başlattığı belirtildi.

DSÖ'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, koleranın en yaygın olduğu Aden vilayetine bağlı 4 kentte bugün ilk etabı başlatılan aşı kampanyasıyla 350 bin kişiye ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Aşı kampanyasının 10 Mayıs'a kadar devam edeceği ifade edildi.

DSÖ tarafından yayımlanan raporlarda, Nisan 2017'den itibaren ülkede kolera salgınında 2 bin 200 kişinin hayatını kaybettiği ve kolera şüphesi taşıyan bir milyon kişi bulunduğu bildirilmişti.

Ülkede nüfusun yüzde 60'ının temel sağlık hizmetlerinden yararlanamadığı, hastane ve sağlık ocağı gibi merkezlerin yüzde 50'sinin ya kapalı ya da kısmi hizmet verdiği biliniyor.

