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Yemen'de Lübnan ve İranlı füze uzmanları öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 00:05 | Son Güncelleme

Yemen'de Lübnan ve İranlı füze uzmanları öldürüldü

MARİB (AA) - Yemen ordusu, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, ülkenin kuzeyindeki Sada ilinde Husilere ait mevziye düzenlediği hava saldırısında biri İranlı, diğeri Lübnanlı 2 füze uzmanının öldüğünü açıkladı.

Yemen ordusuna bağlı 26sepnews haber sitesinde yer alan habere göre, koalisyon güçleri, geçen gece Sada ilinin kuzeyindeki Bakım ilçesinde Husilere ait operasyon odasına hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda, biri İranlı diğeri Lübnanlı iki füze uzmanı öldü.

Yemen'de yönetimi devralmak isteyen Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Füze uzmanı Husiler Yemen

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