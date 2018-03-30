Yemen'de mayın patlaması: 5 ölü

MARİB (AA) - Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde mayın patlaması sonucu aynı aileden 5 kişinin öldüğü bildirildi.

El-Cevf ilindeki İnsan Hakları Ofisi Müdürü Abdulhadi el-Assar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Husilerin daha önce Cevf iline bağlı Bart el-Anan ilçesinde yola yerleştirilmiş mayının bir aracın geçişi sırasında patladığını ifade etti.

Assar, patlamada ilçe sakinlerinden Şeyh Yahya es-Salahi, eşi ve üç çocuğunun öldüğünü belirtti.

İnsan Hakları Ofisi Müdürü Assar, Cevf ilinin farklı bölgelerinde Husilerin daha önce gelişi güzel yerleştirdiği yüzlerce mayın olduğunu ve bazı mayınların patlaması sonucu sivillerden ölenlerin olduğunu kaydetti.

Meşru hükümete bağlı ordu geçen günlerde Bart el-Anan ilçesinde Husilerle girdiği şiddetli çatışmaların ardından Husilerin kontrolündeki stratejik bölgeleri ele geçirmiş, çatışmalarda her iki taraftan onlarca kişi ölmüş ve yaralanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.