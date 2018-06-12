MARİB (AA) - Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde çalışan memurlara 18 ay aradan sonra yarım maaş verilmeye başlandığı bildirildi.
Husilerin kontrolündeki SABA haber ajansının haberine göre, postaneler, memurlara maaşlarının yarısını vermeye başladı.
Haberde ayrıca bayram öncesi gerçekleştirilen yarım maaş ödemesinin Husilerin ikinci adamı olarak bilinen Mehdi Meşat'ın talimatıyla yapıldığı kaydedildi.
Öte yandan Sana'da yaşayan memurlar, sosyal medya üzerinden 1,5 yıldır kesilmiş olan maaş ödemelerinin üzerinden ilk kez aylıklarının yarısını alabildiklerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Yemen'deki meşru hükümet ise Husileri ülkenin kaynaklarının yüzde 60'ını devralmak ve çatışmalarda kullanmakla suçluyor. Yemen hükümeti bu durumun, Husilerin kontrolündeki bölgelerde çalışan 1 milyondan fazla memurun maaşlarının kesintiye uğramasına neden olduğunu kaydediyor.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de Husiler ve onlara destek veren eski Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih yanlıları ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin destek verdiği meşru yönetim yanlısı gruplar arasındaki çatışmalar ülkenin çeşitli kentlerinde devam ediyor.
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