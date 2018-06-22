Yemen'de meşru güçler stratejik karargahta kontrolü sağladı

BEYDA (AA) - Yemen'de meşru hükümete bağlı ordunun, Beyda kentinde Husilerin elindeki stratejik öneme sahip karargahı kontrol altına aldığı bildirildi.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, ordu güçleri Beyda kentine bağlı El-Melacim ilçesindeki Vadi Fadhe karargahına saldırı düzenledi.
Karargaha iki yönden yapılan saldırının ardından Husiler ile askerler arasında şiddetli çatışmalar çıktığı aktarıldı.
Çatışmalar sonucu ordunun karargahta kontrolü sağladığı ifade edildi.
Vadi Fadhe karargahı, Husilerin El-Melacim ilçesindeki savunma kalesi ve diğer cephelere lojistik destek merkezi olması nedeniyle stratejik öneme sahip.
Beyda kenti bir süredir Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Beyda ili, kuzey ile güney illeri arasındaki bağlantı noktasında bulunması nedeniyle önem arz ediyor.
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