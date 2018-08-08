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Yemen'de ordu birlikleri Husilere ait keşif uçağını düşürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 04:47 | Son Güncelleme

Yemen'de ordu birlikleri Husilere ait keşif uçağını düşürdü

SADA (AA) - Yemen ordusunun, ülkenin kuzeyindeki Sada ilinde bazı bölgelerde kontrolü sağladığı, Taiz'de ise Husilere ait bir keşif uçağını düşürdüğü belirtildi.

9. Tugay Sınır Muhafızları Operasyon Sorumlusu Albay Hilal Müşebbib el-Halidi, Yemen ordusuna bağlı "26sepnews" haber sitesinde yer alan açıklamasında, Husilerle girilen çatışmaların ardından Cevf ve Sada illeri arasındaki dağlık silsilesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Çatışmalarda Husilerden ölen ve yaralananlar olduğunu aktaran ancak sayı vermeyen Halidi, orduya bağlı birliklerin Sada'nın El-Haşve ilçesi yakınlarına ulaştığı bilgisini paylaştı.

Aynı haber sitesinin askeri bir kaynağa dayandırdığı haberde ise Taiz'de Sabr Dağları bölgesinde konuşlanan 22. Tugay kuvvetlerinin Husilere ait İran yapımı bir keşif uçağını düşürdüğü ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Sada Taiz

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