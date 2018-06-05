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Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 03:51 | Son Güncelleme

Beyda ilinde ordu birlikleriyle çatışmaya giren Husi militanlardan 13'ü öldürüldü

MARİB (AA) - Yemen'in El-Beyda ilinde, ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmada 13 militanın öldüğü bildirildi.

Yemen ordusu enformasyon merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, El-Melecim ilçesinde orduya ait bölgelere sızmaya çalışan Husi militanlar ile askerler arasında çatışma çıktı.

Çatışma sonucu Husilerin bölgeye sızma girişimi engellendi, Husi militanlardan 13'ü öldürüldü.

Yemen ordusu topçu birliklerinin bölgede Husilere ait mevzileri hedef aldığı, koalisyon güçlerinin de silahlı milislerin bulunduğu alanlara hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

Beyda ilinde birkaç aydır ordu birlikleri ile Husiler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren hükümete destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beyda Husi Yemen

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