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Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler arasında çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 05:46 | Son Güncelleme

Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler arasında çatışma

HUDEYDE (AA) - Yemen ordusunun, ülkenin batısındaki Hudeyde ilindeki El-Cah bölgesini ele geçirdiği belirtilirken, Husiler ile askerler arasında meydana gelen çatışmalarda 50 Husi militanının öldüğü bildirildi.

Hükümete bağlı El-Umalika Tugayları Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Hudeyde'nin güneyindeki Beyt el-Fakiyye ilçesinde yer alan El-Cah bölgesinde, ordu birlikleri ile Husi militanlar arasında geçen pazartesi gününden bu yana çatışmaların devam ettiği kaydedildi.

Umalika Tugayları ile Husiler arasındaki çatışmaların yanı sıra Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyon güçlerinin bölgeye düzenlediği hava saldırılarında 50 militanın öldüğü aktarıldı.

Çatışmaların ardından hurma ağaçlarının yaygın olduğu bölgede yapılan arama-tarama çalışmalarında, Husilere ait çok sayıda mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.

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- Şebve'de askeri araca pusu: 2 ölü, 5 yaralı

Öte yandan, ülkenin güneydoğusundaki Şebve ilinde askeri aracı hedef alan pusuda, 2 askerin yaşamını yitirdiği, 5'inin yaralandığı belirtildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şebve ilinin doğusundaki Es-Said ilçesinde El-Kaide militanlarının askeri aracı hedef aldığı silahlı saldırıda 2 asker hayatını kaybetti, 5'i yaralandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren hükümete destek veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
El-Cah El Kaide Hudeyde Husiler Şebve Yemen

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