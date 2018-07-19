Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler arasında çatışma

MARİB (AA) - Yemen'in kuzeyindeki Saada kentinde Husilerle girilen çatışmada, 30'dan fazla Husinin öldüğü belirtildi.
Yemen ordusu basın merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği orduya bağlı birlikler, Bakim ilçesinde Husilerle çatışmaya girdi. Birlikler, ilçenin merkezinde yer alan El-Abd Dağları bölgesini kurtararak Husilerin kullandığı ikmal hattını kesti.
Çatışmalarda 30'dan fazla Husinin öldüğü, 4'ünün esir alındığı kaydedildi.
Orduya bağlı birlikler dün akşam saatlerinde de Bakim ilçesine yakın Mezher köyünü Husilerden kurtarmıştı.
Hükümet güçleri, Mayıs 2011'den bu yana Husilerin kontrolündeki Saada'yı ele geçirmek için ilerleyişini sürdürüyor.
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