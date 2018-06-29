HABER

Yemen'de ordu birlikleri ile Husiler çatıştı: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 21:53 | Son Güncelleme

Beyda ilinde çıkan çatışmalarda 3 asker ile 12 Husi militan öldü

MARİB (AA) - Yemen'in orta kesiminde yer alan Beyda ilinde meşru yönetime bağlı ordu birlikleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda 3'ü asker, 12'si Husi militan 15 kişinin öldüğü bildirildi.

Askeri kaynakların Saba Medya Merkezine yaptığı açıklamaya göre Husiler, ordunun Beyda ilindeki El-Vahbiyye bölgesinde iki gün önce kontrolü altına aldığı yerlere sızmaya çalıştı.

Sızma girişimi sırasında iki taraf arasında çıkan şiddetli çatışmalarda 3 asker ile 12 Husi militan öldü.

Beyda ilinin farklı yerlerinde son haftalarda Yemen ordusu ile Husiler arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Yemen ordusu farklı cephelerden ilin merkezine doğru ilerlemeyi hedefliyor.

Kuzey ve güney illeri arasında bağlantı noktasında bulunduğundan büyük öneme sahip Beyda, bir süredir Husiler ile hükümet güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

PARTNERHaydi gel KayaHaydi gel Kaya
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan Menbiç açıklamasıGenelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması
YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririzYPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
12 Husi militan öldü 3 asker öldü çatışmalar El-Beyda ili Husiler Yemen

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Süleyman Soylu sorusuna yanıt vermekten kaçındı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

4,5 milyon çalışan otomatik katılacak

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için AFAD açıklama yaptı: Kaçırılma ihtimali...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı'ya şok! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Alaattin Çakıcı'ya şok! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması

YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz

YPG'den devriye görevlerini arttıran Türkiye'ye küstah tehdit: Menbiç'e girerse karşılık veririz

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek

Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu'nun evinde görüşecek

Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti

Fatih Portakal canlı yayında 'şimdilik' veda etti

CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak

CHP'den Milletvekili olan Abdullatif Şener AK Parti'ye meydan okudu: Parlamento direnişin merkezi olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.