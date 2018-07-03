Yemen'de ordu güçleri ilerliyor

SANA (AA) - Yemen'de ordu güçlerinin başkent Sana'nın Nehm ilçesinde önemli bölgelerde kontrolü sağladığı bildirildi.
Ordunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sana'nın doğusundaki Nehm ilçesinde ordu güçlerinin Husilere ait noktalara operasyon düzenlediği ve Nehun Dağı, Ribah Sıradağları ve Medfun köyü gibi bazı stratejik noktalarda kontrolü ele aldığı belirtildi.
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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