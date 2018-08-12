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Yemen'de "savaş tutsakları" meselesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 15:14 | Son Güncelleme

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani: "Cenevre'ye gittiğimizde savaş tutsaklarının tamamının serbest bırakılması konusunu görüşeceğiz"

ADEN (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, gelecek ay Cenevre'de yapılacak barış görüşmeleri sırasında, Husiler tarafından alıkonulan kişilerin serbest bırakılması konusunu görüşeceklerini belirtti.

Hükümete ait Aden TV uydu kanalına açıklamalarda bulunan Yemani, "Cenevre'ye gittiğimizde savaş tutsaklarının tamamının serbest bırakılması konusunu görüşeceğiz." dedi.

Yemani, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'ten de alıkonulan kişilerin bırakılması yönünde yardım beklediklerini belirterek, "Griffith'in müzakereler ve anlaşmazlığın çözümü noktasında tecrübesi ve düşüncesi açısından Cenevre'de farkını ortaya koymasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, 2 Ağustos'ta yaptığı açıklamada iç savaşın devam ettiği Yemen'de, barış görüşmelerini 6 Eylül'de başlatmayı planladığını, tarafları Cenevre'ye davet edeceğini bildirmişti.

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- Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani: tutsakların serbest bırakılması Yemen

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