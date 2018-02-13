ADEN (AA) - Yemen'in geçici başkenti Aden'de "4. Sevgi ve Vefa Kültür Sanat Festivali" yapıldı.

Geçen ay hükümet güçleri ile ayrılıkçı Güney Hareketine bağlı güçler arasında çatışmaların yaşandığı Aden'deki Şehit Cafer Muhammed Saad Sahili'nde düzenlenen festivalde bazı tiyatro pasajları, halk dansları, fotoğraf ve resimler sergilendi.

AA muhabirine konuşan Aden'e Sevgi ve Vefa Kurumu Başkanı Seher Numan, festivali düzenleyerek Aden'e olan sevgilerini göstermek ve farklı basın mecralarında yer alanın aksine bu kentte iyilik ve güven olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

Numan, festivalin Aden'de ocak ayında yaşanan üzücü olaylardan kısa bir süre sonra gerçekleştiğini ve bunun kentte hayatın normal döndüğünün göstergesi olduğunu belirtti.

Kentteki en önemli sosyal ve kültürel etkinliklerden biri olan "Sevgi ve Vefa Kültür Sanat Festivali" 2015'ten bu yana her yıl düzenleniyor.

Aden'de 28 Ocak'ta hükümete bağlı güçler ile Güney Hareketinin kurduğu Siyasi Geçiş Konseyi güçleri arasında onlarca kişinin hayatını kaybettiği ve 300'den fazla kişinin yaralandığı çatışmalar yaşanmıştı.