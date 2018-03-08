Yemen’de savaşın gölgesindeki kadınlar

Yemen’de kadınlar, Dünya Kadınlar Günü’nü savaşın gölgesinde kutluyor.

Yemen’de Arap koalisyonu tarafından desteklenen hükümet güçleri ve Husi milisleri arasında 3 yıldır devam eden çatışmalar devam ediyor. Yemenli kadınlar ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü savaşın gölgesinde kutluyor. Savaşın en ağır bedellerini ödeyen kadınlar yoksulluk içinde annelik görevlerini sürdürmeye çalışırken, diğer yandan da yeni görevler üstleniyor.

Yemen sağlık bakanlığı açıklamasına göre 2015’den bu yana Yemen’de en az 7 bin kişi hayatını kaybetti ve en az 16 bin kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerden yaklaşık bin 200 kişinin de kadın olduğu ifade edildi.

Resmi istatistikler ve sivil toplum kuruluşlarının raporlarına göre savaşta kadınlar ve çocuklar korunmuyor. Üstelik, iç savaşta en çok kadınlar ve çocuklar arada kalıyor.Yemendeki mayınlar nedeniyle bir çok kadın hayatını kaybederken, bir çoğunda da kalıcı sakatlıklar oluştu. Savaşta ayakta durmaya çalışan Yemenli en az 10 bin kadın tecavüze uğradı.

Ataerkil toplum yapısının hakim olduğu Yemen’de kadınlar savaştan önce günlük aktivitelerini eşleriyle gerçekleştirirken, savaşın ardından toplumsal alanda var olmaya başladı. Toplumsal alanda rolü değişen kadınlar, doktorluk hemşirelik ve hasta bakıcılığı yapmaya başladı. Hatta bazı kadınlar, yaralılar ve evsizler için oluşturdukları örgüt ve kurumların başına geçti.