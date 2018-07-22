Yemen'de SİHA saldırısı: 3 ölü

MARİB (AA) - Yemen'in doğusundaki Marib vilayetinde, ABD'ye ait olduğu iddia edilen Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) tarafından düzenlenen saldırıda 3 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı bildirildi.
İsmini vermek istemeyen bir güvenlik görevlisinden edinilen bilgiye göre, ABD'ye ait bir SİHA, Marib'in güneyindeki Ravda bölgesinde bir evde toplanan silahlı gruba saldırı düzenledi.
Saldırıda 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Ölenlerin kimlikleri henüz tespit edilemedi.
Olaya ilişkin henüz ABD yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.
ABD'ye ait SİHA'ların Yemen'de çeşitli bölgelerde bazı silahlı gruplara karşı sık sık operasyonlar düzenlediği belirtiliyor.
ABD yönetimi bu tür operasyonlara ilişkin terörle mücadele çerçevesinde El-Kaide militanlarına karşı operasyonlar düzenlendiğini açıklamakla yetiniyor.
Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.
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