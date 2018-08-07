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Yemen'de silahlı çatışma: 15 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2018 15:06 | Son Güncelleme

Ülkenin doğusundaki Marib'de güvenlik güçleri ile silahlı kabile mensupları arasında meydana gelen çatışmada 15 kişi öldü

MARİB (AA) - Yemen'in doğusundaki Marib ilinde hükümete bağlı güvenlik güçleri ile silahlı kabile mensupları arasında meydana gelen çatışmada ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Marib'in güney girişindeki El-Felec kontrol noktasında başkent Sana'dan konvoy halinde gelen kabile üyelerinin durmasını istedi.

Kontrol amaçlı durdurulan kabile mensuplarından birinin emniyet güçlerine ateş açması sonucu başlayan çatışmada ilk belirlemelere göre 5'i güvenlik güçlerinden, 15 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin doğusundaki Marib ilini hükümet güçlerinin askeri operasyonlar için üs olarak kullandığı ifade ediliyor.

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Marib Yemen

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