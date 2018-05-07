RİYAD (AA) - Yemen hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki Sokotra krizinin çözümü için koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Pilot Albay Turki el-Maliki, Riyad'da konuya dair basın toplantısı düzenledi.

Maliki, Suudi Arabistan'dan üst düzey bir askeri heyetin, BAE'nin konuşlandığı Sokotra Adası'nı ziyaret ettiğini, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve bazı hükümet yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Yemen hükümetiyle BAE arasında ada üzerinde bazı görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade eden Maliki, krizin temelinde ulusal otorite ve otoritenin sahibi meselelerinin yattığını ve son zamanlarda ortak koordinasyonun kaybolmasının da etkili olduğunu söyledi.

"Yemen hükümeti ve koalisyon arasında ortak kapsamlı bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşma sağlandı." diyen Maliki, koalisyon ve meşru hükümetin, Yemen topraklarının tamamen kurtarılması ve meşruiyetin yeniden sağlanması için hedeflerinin aynı olduğunu belirtti.