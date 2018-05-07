RİYAD (AA) - Yemen hükümeti ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki Sokotra krizinin çözümü için koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşma sağlandığı bildirildi.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri sözcüsü Pilot Albay Turki el-Maliki, Riyad'da konuya dair basın toplantısı düzenledi.
Maliki, Suudi Arabistan'dan üst düzey bir askeri heyetin, BAE'nin konuşlandığı Sokotra Adası'nı ziyaret ettiğini, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve bazı hükümet yetkilileriyle bir araya geldiğini belirtti.
Yemen hükümetiyle BAE arasında ada üzerinde bazı görüş ayrılıkları bulunduğunu ifade eden Maliki, krizin temelinde ulusal otorite ve otoritenin sahibi meselelerinin yattığını ve son zamanlarda ortak koordinasyonun kaybolmasının da etkili olduğunu söyledi.
"Yemen hükümeti ve koalisyon arasında ortak kapsamlı bir koordinasyon mekanizması kurulması konusunda anlaşma sağlandı." diyen Maliki, koalisyon ve meşru hükümetin, Yemen topraklarının tamamen kurtarılması ve meşruiyetin yeniden sağlanması için hedeflerinin aynı olduğunu belirtti.
- BAE askerlerinin Sokotra'da konuşlanması
BAE'ye bağlı onlarca asker, 2 Mayıs Çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin ertesi gün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti.
BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de Sokotra Adası'na gönderilmişti.
Yemen sahillerine 500 kilometre uzaklıktaki 6 adadan oluşan Sokotra; Aden Körfezi ve Afrika Boynuzu açıklarında Hint Okyanusu'nda stratejik bir konumda bulunuyor. Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, 2013'te yaptığı bir açıklamayla daha önce Hadramevt vilayetine bağlı olan Sokotra'nın bağımsız bir vilayet olduğunu duyurmuştu.
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