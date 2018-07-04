Yemen'de son iki günde 65 tutuklu serbest bırakıldı

ADEN (AA) - Yemen'in Aden kentinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından desteklenen "Hizam Emni" güçlerinin son iki günde 65 tutukluyu serbest bıraktığı bildirildi.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Hizam Emni güçleri bugün Aden'in kuzeybatısında yer alan Bi'r Ahmed Hapishanesi'nde tutulan 19 Yemenliyi serbest bıraktı.

Aynı kaynaklar, Hizam Emni güçlerinin dün de 46 tutukluyu serbest bıraktığını aktardı.

Serbest bırakılanların hangi gerekçelerle ve ne zaman gözaltına alındıklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Aden Ceza Savcılığı, geçen mart ayında herhangi bir suça karıştığı ispat edilemeyen tüm tutukluların serbest bırakılmasını öngören bir karar almıştı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) de aralarında bulunduğu uluslararası insan hakları kuruluşları, Aden'de gayri resmi gözaltı merkezleri ve gizli hapishaneler bulunduğunu belirtiyor.

Gözaltına alınan Yemenlilerin, yakınları tarafından ziyaret edilmesine izin verilmediği, ildeki emniyet merkezlerinin, tutukluların sayısına ilişkin sessizliğini koruduğu aktarılırken, Yemen hükümeti bu suçlamaların asılsız olduğunu ifade ediyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BAE, koalisyon güçleri arasında Suudi Arabistan'dan sonra ikinci büyük güç olarak yer alıyor.

