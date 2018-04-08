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Yemen'de Sudan askerlerinin öldürüldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 05:37 | Son Güncelleme

Yemen'de Sudan askerlerinin öldürüldüğü iddiası

SANA (AA) - Yemen'de Husiler, Hacce iline bağlı Midi ilçesinde çıkan çatışmalarda uluslararası koalisyon güçleri bünyesindeki Sudanlı bazı askerlerin öldürüldüğünü iddia etti.

Husilere ait kaynaklarda, Midi ilçesindeki askeri noktaları hedef alan saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen koalisyon güçleri bünyesindeki Sudanlı askerlere ait görüntülere yer verildi.

Askerlerin, geçen perşembe Husilerin mevzilerine düzenlediği saldırının ardından çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği öne sürülüyor.

Yemen ve Sudan hükümetleri ile uluslararası koalisyon güçlerinden söz konusu iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Husiler Sudan askerleri Yemen

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