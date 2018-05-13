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Yemen'de suikast

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 01:26 | Son Güncelleme

Hükumete bağlı üst düzey Yemenli komutanın, suikastten yara almadan kurtulduğu, beraberindeki 3 askerin ise hayatını kaybettiği belirtildi

SANA (AA) - Yemen'in Ed-Dali ilinde üst düzey Yemenli komutanın, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen suikastten yara almadan kurtulduğu, beraberindeki 3 askerin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ed-Dali ilinde hükumet güçlerine bağlı 30. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim es-Saidi'nin, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce üzerine ateş açıldı.

Saidi'nin suikastten yara almadan kurtulduğu, beraberindeki 3 askerin ise hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı ifade edildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalında, yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında El-Beyda ilinde çıkan çatışmalarda Husilere bağlı komutan Abdunnasır el-Cuneydi'nin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

Hükumet güçlerine bağlı basın organlarında da Cuneydi'nin, hükumet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda beraberindeki bazı militanlarla birlikte öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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Husiler Yemen

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