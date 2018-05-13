Yemen'de suikast

SANA (AA) - Yemen'in Ed-Dali ilinde üst düzey Yemenli komutanın, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce düzenlenen suikastten yara almadan kurtulduğu, beraberindeki 3 askerin ise hayatını kaybettiği belirtildi.
Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Ed-Dali ilinde hükumet güçlerine bağlı 30. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Abdulkerim es-Saidi'nin, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce üzerine ateş açıldı.
Saidi'nin suikastten yara almadan kurtulduğu, beraberindeki 3 askerin ise hayatını kaybettiği, bazılarının da yaralandığı ifade edildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Öte yandan Husilere bağlı El-Mesira televizyon kanalında, yönetim yanlısı güçler ile Husiler arasında El-Beyda ilinde çıkan çatışmalarda Husilere bağlı komutan Abdunnasır el-Cuneydi'nin yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.
Hükumet güçlerine bağlı basın organlarında da Cuneydi'nin, hükumet güçleri ile Husiler arasında çıkan çatışmalarda beraberindeki bazı militanlarla birlikte öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.
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