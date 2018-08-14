Yemen'de Taiz valisine suikast girişimi

ADEN (AA) - Yemen'de Taiz Valisi Emin Ahmed Hammud, konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda yaralandı.

Yerel güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Taiz Valisi Hammud'un konvoyu geçici başkent Aden'in İnba ilçesinde ilerlerken daha önce yola yerleştirilen patlayıcı infilak etti.

İsminin açıklanmasını istemeyen güvenlik kaynağı, bombalı saldırıda Vali Hammud'un ve beraberindeki heyetten bazı kişilerin yaralandığını, ölen olmadığını aktardı.

Patlamanın Hammud'un Yemen 4. Askeri Bölge Komutanı Fadl Hasan el-Umeri ile görüşmesinin ardından meydana geldiği belirtildi.

Taiz Valisi Hammud geçen hafta Aden'de Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi tarafından kabul edilmişti.

Suikast girişimine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının sorumluluğunu da henüz üstlenen olmadı.

Yemen'de 2014'te meşru hükümete karşı darbe yapan Husiler, başkent Sana ve bazı kentleri denetiminde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten bu yana meşru Yemen güçlerinin yanında Husilere karşı askeri operasyonlar düzenliyor.

